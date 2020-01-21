Індійська компанія планує побудувати в Одесі фармацевтичний завод
Індійська компанія Spectrum Pharmatech Consultants Pvt. Ltd. планує побудувати в Одесі фармацевтичний завод з власним центром розробки.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
Зазначається, що 20 січня мер Одеси Геннадій Труханов провів переговори з представниками компанії.
"Відкриття виробництва дозволить здешевити для українців ряд медичних препаратів, а також створити в Одесі нові робочі місця й умови для розвитку наукової сфери.
Також пройшло обговорення питань забезпечення лікарськими препаратами соціально незахищених категорій населення Одеси", - йдеться у повідомленні.
"У мера є досить серйозне бачення даного проєкту, в реалізації якого наша компанія зможе надати повну підтримку на всіх етапах будівництва фармацевтичного заводу", - заявив менеджер компанії Spectrum Pharmatech Consultants Пармар Аніпудха Джітендра.
Spectrum Pharmatech Consultants працює з 1995 року. В Україні компанія реалізувала проект Kusum Pharm — фармацевтичний завод у Сумах, введений в експлуатацію у серпні 2009 року.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua