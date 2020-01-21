Також пройшло обговорення питань забезпечення лікарськими препаратами соціально незахищених категорій населення Одеси", - йдеться у повідомленні.

"У мера є досить серйозне бачення даного проєкту, в реалізації якого наша компанія зможе надати повну підтримку на всіх етапах будівництва фармацевтичного заводу", - заявив менеджер компанії Spectrum Pharmatech Consultants Пармар Аніпудха Джітендра.

Spectrum Pharmatech Consultants працює з 1995 року. В Україні компанія реалізувала проект Kusum Pharm — фармацевтичний завод у Сумах, введений в експлуатацію у серпні 2009 року.

Економічна правда