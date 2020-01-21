10 банків порушили нормативи НБУ

З 75 платоспроможних банків на 1 січня 2020 року хоча б один норматив порушили 10 банків, хоча на 1 грудня 2019 року їх було 12.

Про це повідомляє FinClub.

За місяць зі списку порушників вибув Полікомбанк і Укрексімбанк. Рік тому порушниками були 21 банк.

Згідно даних НБУ, всі банки виконували норматив Н1 (регулятивний капітал не менше 200 млн грн), норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), який має складати не менше 10%, норматив достатності основного капіталу (Н3, не менше 7%) і короткострокової ліквідності (Н6), який повинен бути не менше 60%.

Чотири банків порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який повинен становити не більше 25%: Місто Банк (34,41%), Промінвестбанк (38,67%), Індустріалбанк (49,87%). Укрексімбанк виправився (21,56%).

Норматив великих кредитних ризиків (Н8, не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу) виконували всі банки.

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9, не більше 25%) порушували 5 банків: ПУМБ (33,22%), Юнекс банк (34,64%), Банк інвестицій та заощаджень (70,92%), Перший інвестиційний банк (80,39%), Мегабанк (92,3%). Полікомбанк припинив порушувати норматив (24,76%).

Норматив інвестування в цінні папери (Н11, не більше 15%) ніхто не порушував, як і норматив загальної суми інвестування (Н12, не більше 60%).

Нормативи ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) і загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) не повинні перевищувати 5%.

Л13-1 порушували чотири банки: Індустріалбанк (14,95%), Промінвестбанк (77,04%), Ощадбанк (181,36%), ПриватБанк (233,44%).

Л13-2 порушував Промінвестбанк (50,15%).

LCR в іноземній валюті (не менш 100%) порушував Місто Банк (76,04%), а LCR у всіх валютах (не менш 100%) виконували усі банки.

Лідером по порушеним нормативам став Промінвестбанк (3), який планує 6 лютого відмовитись від банківської ліцензії. Інші банки-порушники не виконували один – два нормативу.