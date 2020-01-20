Робітнича сфера: кому найбільше платять — дослідження

У 4 кварталі 2019 року середня зарплата у робітничих сферах по Україні становила 10,5 тисяч гривень, найбільше пропонують у транспортній галузі - приблизно 15 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело OLX Робота.

"В 4 кварталі 2019 року середня заробітна плата у робітничих сферах по Україні склала 10 550 грн. Найбільше пропонують у транспортній галузі - приблизно 15 000 грн на місяць, при цьому у Київській області можна заробляти на 3 500 грн більше - 18 500 грн.

Будівельники в Україні отримують в середньому 13 000 грн, а у Львівському регіоні їхні зарплати найвищі - 17 500 грн на місяць. У Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях доходи будівельників також більші за середні по країні, а саме - 15 000 грн", - йдеться у повідомленні.

Також у топ-3 - сфера виробництва й енергетики: роботодавці готові платити працівникам 11 тисяч гривень.

Домашньому персоналу в Україні в середньому обіцяють 10 500 грн.

На п’ятій позиції у рейтингу сільське господарство, де працівникам пропонують приблизно 10 000 грн.

"При цьому у ряді областей ставки вище середнього, зокрема у Кіровоградській це - 15 000 грн на місяць, У Львівській - 14 500 грн, на 500 грн менше у Волинській - 14 000 грн", - свідчать результати дослідження.

Економічна правда