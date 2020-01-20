Україна поступилася Сирії у рейтингу дешевизни інтернету

За рік стаціонарний інтернет в Україні подорожчав на 1,64 долар і став коштувати 6,64 долара, у рейтингу дешевизни інтернету Україну випередила Сирія (з платою в 6,60 за місяць).

Про це повідомляє дослідження британської консалтингової фірмою BDRC Continental і провайдером Cable.co.uk, передає ITC.

Автори дослідження проаналізували більш ніж 3000 тарифних планів з 206 країн, дані для дослідження збиралися в період з 28 листопада 2019 по 8 січня 2020 року.

На перше місце з сьомого піднялася Сирія, де плата за інтернет в середньому становить 6,60 на місяць. На третьому місці знаходиться Росія (7,35 дол на місяць), на четвертому - Румунія (8,15 дол на місяць), на п'ятому Білорусь (9,87 дол на місяць).

Перша п'ятірка країн з найдорожчим стаціонарним інтернетом виглядає наступним чином:

Еритрея - 2666 дол в місяць;

Ємен - 2466 дол в місяць;

Мавританія - 694 дол на місяць;

Бурунді - 284 дол на місяць;

Екваторіальна Гвінея - 259 дол на місяць.

Також в дослідженні порівняли показники середніх швидкостей стаціонарного інтернету серед першої п'ятірки країн з найдешевшим інтернетом і найдорожчим.

Автори дослідження відзначають, що в той час як глобальні швидкості широкосмугового доступу в період між 2018 і 2019 роками збільшилися в середньому на 20,65%, середня плата за пакет послуг з кінця 2018 року до початку 2020 року знизилася майже на одну п'яту (19,975% ).