Україна з 1 квітня заборонить в'їзд авто з придністровськими "номерами"

Україна з 1 квітня не буде впускати на свою територію автомобілі з номерами невизнаного Придністров'я.

Про це 20 січня заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Кіку, Молдова з 10 по 20 січня запроваджувала обмеження для проїзду придністровських авто через молдовсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони, яку вирішила накласти Україна.

"Кишинів не поступився. Кишинів надав можливість нашим громадянам, що мешкають в придністровському регіоні, отримати нейтральні номери, щоб вони могли виїжджати в інші країни. Більшість мешканців Придністров'я перейшла на ці номери, але якась частина ще ні", - пояснив він.

"Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не будуть впускати автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не пускатимуть", - зазначив Кіку.

Нагадаємо, у відповідь на тестовий режим, оголошений Кишиневом, невизнане Придністров’я 17 січня оголосило, що з 24 січня заборонить автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії з молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону. Тирасполь обіцяв зняти обмеження щойно те ж саме зробить Кишинів.

Європейська правда