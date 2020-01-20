В Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга — Мінцифри

"Поява нових правил та налагодження системи фото- та відео- фіксації спричинила чітку необхідність у встановленні особи, що перебувала за кермом у момент скоєння правопорушення. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі мусить безпосередньо водій, а не власник авто", - йдеться у повідомленні.

Послуга доступна в Електронному кабінеті водія: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/ та на урядовому порталі у розділі "Електронні послуги": https://www.kmu.gov.ua/.

"Керування належним користувачем" – це перша онлайн-послуга, створена за принципом "digital by design". Така практика полягає у створенні абсолютно нових послуг, виходячи з досвіду та потреби громадян, а не просто у переведенні вже наявних послуг з офлайну в онлайн", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Електронний кабінет водія (ЕКВ) – це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Він запрацював у грудні 2018 року. Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID.

Користувачі ЕКВ можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспортні засоби, перевірити історію штрафів та сплатити їх.

Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом та індивідуальний номерний знак.

Проєкт реалізується у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Міністерства цифрової трансформації та за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і Фонду Східна Європа.

Економічна правда