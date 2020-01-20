Давоський форум-2020: хто приїде і що обговорюватимуть

Головними питаннями 50-го Всесвітнього економічного форуму у Давосі будуть проблеми виконання Паризьких домовленостей з клімату та досягнення цілей сталого розвитку.

Форум пройде з 21 по 24 січня.

Зазначається, що основна тема форуму - "Зацікавлені сторони за згуртований та стійкий світ".

"Люди повстають проти економічних еліт, які, на їхню думку, зрадили їх. Наші зусилля з обмеження глобального потепління до 1,5 °C небезпечно провалюються.

Зважаючи на те, що світ перебуває у переламному моменті, цього року ми маємо розробити "Маніфест Давоса - 2020", для того аби переосмислити цілі та системи показників для компаній та урядів. Це те, для чого Всесвітній економічний форум був створений 50 років тому. Це те, що ми хочемо реалізовувати наступні 50 років", - заявив засновник та виконавчий директор ВЕФ Клаус Шваб.

Серед ключових питань, які розглядатимуть під час форуму:

економіка (проблема боргового ярма, яке не дає підтримувати розвиток економіки в потрібному темпі);

технології (пошук консенсусу у рамках Четвертої промислової революції та уникненнях "технологічних війн");

суспільство (як адаптуватися до нових демографічних тенденцій);

промисловість (ефективні моделі для бізнесу у рамках Четвертої промислової революції);

геополітика (налагодження спілкування для "наведення мостів" у рамках подолання конфліктів. Відбудеться низка неформальних зустрічей для обговорення конфліктів, які розгорілися у світі);

екологія (забезпечення максимального розповсюдження заходів із збереження біорізноманіття та мобілізація бізнесу для реагування на ризики зміни клімату).

Серед гостей форуму - президент США Дональд Трамп, глава Мінфіну США Стівен Мнучин, керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва, засновник Huawei Technologies Рей Чженфей, екоактивістка Грета Тунберг, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марік.

Раніше повідомлялось, що Україну будуть представляти президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок в Давосі, нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарія Каленюк.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу партії "Слуга народу", у форумі візьмуть участь глава фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Підласа, Юлія Овчиннікова та інші.

На форум їдуть і депутати від фракції "Голос".

"Я не знаю повного списку. Але я знаю, що туди летять Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко, Леся Василенко та Ярослав Железняк. Це все, про кого я знаю. Але я не думаю, що хтось приховує свою участь у Давосі", - розповіли агентству у "Голосі".

В інших депутатських групах і фракціях поки не повідомили про те, чи їдуть вони представниками на форум в Давос

20 січня у Давосі починає працювати Український Дім, його тематика у 2020 році - "Україна: креативність, інновації, можливості".

Серед ключових питань дискусій в Українському Домі - стратегічні економічні союзники країни, жінки-лідери зі світовим впливом, технології, що стрімко розвиваються, інвестиційні можливості та ін.

Економічна правда