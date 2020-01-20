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Мінекоенерго створює держпідприємство "Укрвугілля"

Понеділок, 20 січня 2020, 10:17
 

При Міністерстві енергетики та захисту довкілля створюють нове держпідприємство - "Укрвугілля".

Про це йдеться в наказі голови міністерства Олексія Оржеля від 14 січня.

Відповідно до наказу, новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили вжити "заходів щодо призначення керівника ДП "Укрвугілля".

Крім цього, дані про "Укрвугілля" мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Як повідомляє видання ExPro з посиланням на прес-службу міністерства, основна ідея створення "Укрвугілля" - забезпечення належного прозорого функціонування ринку вугілля, захист українського виробника від впливу неконтрольованого імпорту та сталого забезпечення потреби вітчизняних споживачів у дефіцитних марках вугілля. 

Економічна правда

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Міненерго вугілля

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