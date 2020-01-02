Заборгованість українців за "комуналку" в листопаді збільшилася на 15% — Держстат

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг в листопаді 2019 року збільшилася на 16,4% до жовтня-2019 і склала 55,1 млрд грн (без урахування електроенергії).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Держстату.

У листопаді 2019 роки українці сплатили за житлокомпослуги 7,4 млрд грн, що склало 48,5% нарахованої за цей місяць суми.

За постачання електроенергією сплачено 3,2 млрд грн (115,6% нарахувань за рахунок погашення заборгованостей попередніх періодів).

Найбільш високий рівень оплати житлокомпослуг в листопаді-2019 зафіксований у Чернівецькій (71,9% суми нарахувань), Закарпатській (67%) і Волинській (64,7%) областях.

Найнижчий рівень оплати - в Донецькій, Луганській, Сумській та Полтавській областях (36-42% суми нарахувань).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) в листопаді-2019 склали 2044,7 грн.

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