"Касові апарати в смартфоні" тепер доступні для тестування

1 січня 2020 року відбувся офіційний запуск бета-тестування програмного реєстратору розрахункових операцій (касових апаратів) "пРРОсто".

Про це повідомляє урядовий портал.

"пРРОсто" - це безкоштовний софт, розроблений Державною податковою службою спільно з BRDO та Fintellect для спрощення розрахункових процедур для продавців та споживачів.

Всі охочі можуть взяти участь у тестуванні нового податкового сервісу. Записатися на бета-тест можна за посиланням. Учасники отримають запрошення до тестування з 9 січня 2019 року.

Додаток буде доступним для тестування на всіх смартфонах і планшетах із операційними системами Android та iOS.

Після тестування та врахування побажань від користувачів додаток буде вдосконалюватися для подальшого використання.

"пРРОсто" взаємодіє через інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.

Повідомляється, що запропоноване Податковою програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.

Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.

Нагадуємо:

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

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Економічна правда