Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн

Китай збільшив в 2019 році виплавку сталі на 8,3%, до рекордних 996,34 млн тонн.

Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.

Випуск сталевої продукції в КНР за підсумками року підвищився на 9,8%, до 1,2 млрд тонн.

У грудні цей показник виріс на 11,3%, до 104,33 млн тонн.

Нагадаємо:

Металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.