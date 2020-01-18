Китай збільшив випуск сталі майже до 1 мільярда тонн
Китай збільшив в 2019 році виплавку сталі на 8,3%, до рекордних 996,34 млн тонн.
Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю, пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними, в грудні минулого року випуск сталі зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, до 84,3 млн тонн, що стало максимальним показником з серпня 2019 року.
Випуск сталевої продукції в КНР за підсумками року підвищився на 9,8%, до 1,2 млрд тонн.
У грудні цей показник виріс на 11,3%, до 104,33 млн тонн.
Нагадаємо:
Металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.
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