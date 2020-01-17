Зеленського просять розблокувати російські сайти — петиція

На сайті президента з'явилась петиція про відновлення роботи всіх інтернет-сервісів російських компаній, таких як mail.ru, vk.com, yandex.ru і т.д.

Петицію 16 січня подав Дмитро Камінський, наразі її підписали 554 людини.

Глава держави зобов'язаний розглянути петицію, якщо її підтримають не менше 25 тисяч осіб.

"Прошу прийняти закон про відновлення роботи всіх інтернет сервісів російських компаній таких як mail.ru, vk.com, yandex.ru і т.д, так як багато з цих інтернет ресурсів дуже потрібні для українців.

Це інформативно-розважальні ресурси які не наносять ніякої шкоди для українців та України в цілому. І їх блокування вважається не доцільним", - йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо:

У травні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про санкції проти російських юридичних осіб.

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях інтернет-ресурси "Вконтакті", "Однокласники", Mail.ru.

Згідно з указом, українські інтернет-провайдери зобов'язані блокувати доступ до російських інтернет-ресурсів, що потрапили до списку санкцій.

За останні три роки відвідуваність соцмережі "Вконтакті" в Україні впала більш ніж у п'ять разів, а соцмережі "Однокласники" — більш ніж утричі.

Ці дві соцмережі, колись найпопулярніші в країні, зараз відвідують 10% українських інтернет-користувачів. Разом з тим, за цей час виросла відвідуваність Facebook та особливо Instagram.

За даними Інтернет-асоціації України, з вересня 2016 року по вересень 2019 року частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують "Вконтакті", упала з 54% до 10%. Якщо судити за щорічною динамікою, у 2020 році падіння триватиме.

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Економічна правда