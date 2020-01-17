У Мінцифри сформували експертний комітіт з питань розвитку сфери штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації сформувало експертний комітет з питань розвитку в Україні сфери штучного інтелекту - до комітету входять представники бізнесу, українських та іноземних IT-компаній, сфери охорони здоров'я та медицини.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

Зазначається, що штучний інтелект важливий для України у контексті національної безпеки, освіти та економіки.

Серед пріоритетів роботи експертного комітету:

створення стратегії розвитку ШІ-сфери в Україні, виконання якої сприятиме розробленню корисних проєктів, ініціатив і програм та інтеграції надбань ШІ у сферу держуправління;

збільшення кількості ШІ-інженерів та підприємців в Україні;

долучення України до міжнародної спільноти ШІ, зокрема – допомога українським представникам у можливості брати участь у міжнародних конференціях та програмах з розвитку сфери ШІ;

стимулювання українського бізнесу використовувати надбання ШІ.