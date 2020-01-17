Всі розділи
Укр / Рус

У Мінцифри сформували експертний комітіт з питань розвитку сфери штучного інтелекту

П'ятниця, 17 січня 2020, 17:44
 

Міністерство цифрової трансформації сформувало експертний комітет з питань розвитку в Україні сфери штучного інтелекту - до комітету входять представники бізнесу, українських та іноземних IT-компаній, сфери охорони здоров'я та медицини.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

Зазначається, що штучний інтелект важливий для України у контексті національної безпеки, освіти та економіки.

Серед пріоритетів роботи експертного комітету:

  • створення стратегії розвитку ШІ-сфери в Україні, виконання якої сприятиме розробленню корисних проєктів, ініціатив і програм та інтеграції надбань ШІ у сферу держуправління;
  • збільшення кількості ШІ-інженерів та підприємців в Україні;
  • долучення України до міжнародної спільноти ШІ, зокрема – допомога українським представникам у можливості брати участь у міжнародних конференціях та програмах з розвитку сфери ШІ;
  • стимулювання українського бізнесу використовувати надбання ШІ.
Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

штучний інтелект

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Штучний інтелект Google "вивчив" українську мову 10 грудня 2019, 09:45
Вперед у майбутнє: чому уряд повинен звернути увагу на штучний інтелект 4 вересня 2019, 08:52
США проти Китаю: хто переможе у війні за технології і що на кону 4 вересня 2019, 07:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!