У Мінцифри сформували експертний комітіт з питань розвитку сфери штучного інтелекту
П'ятниця, 17 січня 2020, 17:44
Міністерство цифрової трансформації сформувало експертний комітет з питань розвитку в Україні сфери штучного інтелекту - до комітету входять представники бізнесу, українських та іноземних IT-компаній, сфери охорони здоров'я та медицини.
Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.
Зазначається, що штучний інтелект важливий для України у контексті національної безпеки, освіти та економіки.
Серед пріоритетів роботи експертного комітету:
- створення стратегії розвитку ШІ-сфери в Україні, виконання якої сприятиме розробленню корисних проєктів, ініціатив і програм та інтеграції надбань ШІ у сферу держуправління;
- збільшення кількості ШІ-інженерів та підприємців в Україні;
- долучення України до міжнародної спільноти ШІ, зокрема – допомога українським представникам у можливості брати участь у міжнародних конференціях та програмах з розвитку сфери ШІ;
- стимулювання українського бізнесу використовувати надбання ШІ.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua