Украерорух назвав топ-10 авіакомпаній за кількістю рейсів

У 2019 році найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав авіакомпанії МАУ, найпопулярнішим аеропортом традиційно став "Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба Украерорух.

Найчастіше рейси здійснювала авіакомпанія МАУ. На другому місці - турецька авіакомпанія Turkish Airlines, на третьому угорський лоукостер Wizz Air.

Також наголошується, що в 2019 рік авіакомпанія МАУ виконала 58 772 рейсів, це на 4,7% менше, ніж в 2018 році. Turkish Airlines здійснили 33 716 рейсів, а Wizz Air - 20 944.

Вже четвертий рік поспіль спостерігається позитивна динаміка обслуговування кількості злетів та посадок в українських аеропортах, – цей показник становить 216 592 польотів, що на 9,3 % більше порівняно з результатом 2018 року.

Найбільшу кількість злетів і посадок, здійснених українськими та зарубіжними авіакомпаніями, Украерорух забезпечив у таких аеропортах України: Київ (Бориспіль) – 111 667 (+14 % порівняно з 2018 роком), Київ (Жуляни) – 29 806 (-11,8 %), Львів – 19 334 (+24,2 %), Одеса – 17 265 (+8 %), Харків – 11 291.

Нагадуємо:

У 2019 році Украерорух надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 335 407 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 11,5 % перевищує цей показник порівняно з 2018 роком, але на 37,2% нижче ніж у рекордному 2013-му році.

Економічна правда