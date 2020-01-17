УЗ замовила кондиціонерів на 28 мільйонів, за завищеною у 5 разів ціною

Філія "Укрзалізниці" "Центр забезпечення виробництва" 3 січня за результатами тендерів замовила у "Завод Екватор" кондиціонери для пасажирських вагонів на суму 28,43 мільйонів гривень, ціна за одиницю у 5 разів дорожча ніж ціни в інтернет-магазинах.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають Наші Гроші.

До кінця 2020 року виробник поставить 19 комплектів дахової системи кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури у кожному купе. Вартість комплекту для одного вагону склала 1,50 млн грн.

Йдеться про кондиціонери АВК-25, виготовлені за кресленням КЮЛИ.632381.051ГЧ. Вони мають продуктивність охолодження 30 кВт і обігріву в режимі теплового насосу 20 кВт.

Найдорожчим і найпотужнішим серед тих кондиціонерів, ціни яких є в інтернет-магазинах, є канальний інверторний Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тис грн. Він має продуктивність охолодження 25 кВт і обігріву 28 кВт, тобто на рівні вагонного охолоджувача.

Однак ціна кондиціонера в магазині у п’ять разів менша від ціни для "Укрзалізниці".

У 2018 році "ЦЗВ" замовляв посереднику ПП "СП Кліматехніка" кондиціонери АВК-25 по 1,14 млн грн. Однак тоді вони включали один компресор, а зараз – два компресори.

Сума угод на 0,01% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 28,43 млн грн.

Виробник "Завод "Екватор" належить голові наглядової ради Сергію Кантору – депутату Миколаївської міськради від партії "Наш край", а директором заводу є Юрій Неделько.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ "НВО "А.Т.О.Р." Володимира Морозова із продукцією того ж "Екватору", причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

ТОВ "ЕЛПО Україна" марно вимагало від замовника розділити предмет закупівлі. За його словами, виробником кондиціонера є "Екватор", а пульта регулювання температури – "А.Т.О.Р". Фірма заявила, що замовник умисно обмежив вільну прозору конкуренцію.

Крім того, "Tida Technic Ltd" (Великобританія) вимагала від замовника об’єднати 15 однотипних тендерів. Фірма заявила, що "ЦЗВ" роздробив закупівлю, щоб провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською мовою і прекваліфікацією. Перед цим АМКУ за скаргою ТОВ "НТП "Трансінвест" наказав відмінити загальний тендер очікуваною вартістю 46,39 млн грн. через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, бо "А.Т.О.Р" не пройшов прекваліфікацію.

Решта п’ять тендерів "ЦЗВ" оскаржені в АМКУ відхиленим ТОВ "НТП "Трансінвест".