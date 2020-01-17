Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів на доставку 

Асоціація газового ринку підтримала позицію очільника Оператора ГТС щодо включення до тарифів операторів газорозподільних систем обсягів фактичних виробничо-технологічних витрат газу, які зараз покриваються на 65%.

Про це йдеться у прес-релізі асоціації.

"Основна проблема – в тариф не включені всі об’єми газу на виробничо-технологічні витрати, які їм (Операторам ГРМ – АГРУ) потрібні", - відзначив в своєму нещодавньому інтерв’ю гендиректор "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

Повідомляється, що процедура перегляду тарифів може зайняти не більше місяця та дозволить уникнути негативних наслідків пов’язаних з утворенням заборгованості перед оператором газотранспортної системи.

Нещодавній перегляд тарифів дозволив операторам ГРМ перейти до механізму закупівлі технологічного газу на електронних біржових торгах.

Асоціація повідомляє, що позитивний ефект від таких закупівель складає економію майже у 2000 гривень на закупівлі кожної тисячі кубічних метрів порівняно із вимушеним придбанням такого газу у Оператора ГТС.

На сьогоднішній день частина операторів ГРМ вже придбала понад 60 мільйонів м3 технологічного газу на біржових торгах, що дозволило зекономити близько 100 млн. гривень коштів тарифу.

Подальша можливість закупівлі технологічного газу операторами ГРМ за конкурентними цінами, залежить від врахування в тарифах операторів ГРМ фактичних технологічних витрат газу, які діючою структурою тарифу покриваються тільки на 65%