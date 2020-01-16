Милованов: Гончарук — найкращий прем'єр за всю історію України

Міністр економіки Тимофій Милованов підтримав прем’єр-міністра Олексія Гончарука після скандалу зі злитими в мережу записами розмов та навів факти, які на його думку доводять, що Гончарук найкращий прем’єр.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Я підтримую прем’єр-міністра. Олексій - найкращий прем’єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами.

Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях. В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували смотрящих", - пише Милованов.

Милованов наголосив, що зараз відбувається "наїзд" на прем’єра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

Також міністр економіки розповів, про стан економіки України, який є "найкращим за роки".

"Стан економіки найкращий за роки. Наразі економіка України зростає високими темпами – у ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі.

...Зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму - 25 млрд доларів) відображають стрімке покращення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також покращення стану поточного рахунку платіжного балансу.

...Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 скоротився до 3.4 млрд дол США (з 4.2 млрд дол США за 11 місяців 2018 років), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2.5 млрд доларів за цей же період", - наводить аргументи міністр.

Також Милованов розповів про урядову економічну стратегію.

"Уряд вірить в структурні реформи, ринкову економіку та інвестиції. Короткострокове зростання прийде через збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій (вище я зазначив, що рівень інвестицій в цьому році збільшився). Середньо та довгострокове зростання забезпечується структурними реформами. Перш за все, в трьох ключових напрямках - ринок праці, ринок капіталу та ринок землі", - пише Милованов.

Милованов закінчив допис словами:

"Хай зляться, хай магаються нас скинути - це нормально. У них не вийде і ми - вся Україна - переможемо".

Нагадуємо:

15 січня в мережі було опубліковано прослушку, де прем'єр Гонарук каже, що він "повний профан в економіці".

Згодом прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його ворогам не вдасться зупинити його, – і навів аргументи на користь того, що він не "профан" в економіці.

Економічна правда