Український Дім у Давосі відкриє свої двері 20-24 січня в Швейцарії

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Президент України Володимир Зеленський очолить засідання Національної Інвестиційної Ради України в Українському Домі в Давосі.

Український Дім у Давосі

Український Дім у Давосі вже третій рік поспіль відкриє свої двері під час Всесвітнього економічного форуму під керівництвом співорганізаторів: Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Фонду Віктора Пінчука, Horizon Capital та завдяки неоціненній підтримці спонсорів.

Дім представить найкращі надбання нової України: молодої та динамічної демократії в серці Європи, яка зараз проживає потужну трансформацію на чолі з безкомпромісними, освіченими та прогресивними представниками нового покоління.

Тематика Дому – "Україна: креативність, інновації, можливості".

Український Дім у центрі Давосу чекатиме відвідувачів з 18:00 понеділка, 20 січня до 14:00 п`ятниці, 24 січня 2020 року за адресою: Швейцарія, м. Давос, вул. Променад, 57 (Promenade 57, Davos, Switzerland).

В Українському Домі в Давосі буде проведено закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Президент України Володимир Зеленський.

Крім того, серед заходів програми заплановано інформаційно наповнені подіумні дискусії на теми світового значення, вечірні прийоми, під час яких гості зможуть відчути українську гостинність, скуштувавши страви національної кухні під акомпанемент живої музики; вечір культурної дипломатії; модний показ та багато іншого.

Повну програму з можливістю реєстрації на відкриті заходи можна знайти на веб-сайті www.ukrainehousedavos.com. З огляду на обмежену кількість місць рекомендуємо реєструватися заздалегідь.

Подіумні дискусії в Українському Домі буде присвячено таким темам, як: стратегічні економічні союзники країни; прогресивне громадянське суспільство; характер та лідерство; жінки-лідери із світовим впливом; технології, що стрімко розвиваються, та провідні IT-підприємці; інвестиційні можливості та ін.

Свою участь у подіумних дискусіях підтвердили наступні урядовці та спікери міжнародного рівня:

Олег Сенцов

Давид Арахамія, секретар Національної інвестиційної ради України та народний депутат України

Юлія Ковалів, заступниця Керівника Офісу Президента України

Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України

Віталій Кличко, Міський голова Києва, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії

Ніко Ерік Росберг, Чемпіон світу з Формули-1, підприємець у галузях Greentech та Mobility

Йоган Еліаш, голова правління та головний виконавчий директор HEAD

Ален Пілу, віце-президент з банківських питань Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD)

Жан-Крістоф Лалу, генеральний директор та керівник відділу кредитних операцій Європейського інвестиційного банку (EIB)

Рашад Калдані, партнер, головний інвестиційний директор та засновник, Blue like an Orange Sustainable Capital

Оксана Линів, головна диригентка Опери та філармонійного оркестру міста Ґрац

Юрій Косюк, засновник та головний виконавчий директор МХП

Майкл Юркович, головний виконавчий директор TIU Canada

Андрій Коболєв, голова НАК "Нафтогаз України"

Ендрю Макафі, співдиректор та співзасновник ініціативи з цифрової економіки та головний науковий співробітник Масачусетського технологічного інституту (MIT)

Емі Бернштейн, редакторка Harvard Business Review

Джерард Сейтс, виконавчий директор Інституту лідерства імені Іна О. Ігнатовича, Ivey Business School

Д-р Маргарета Дженєк, старша наукова співробітниця The Global Federation of Competitiveness Councils

Посол Джон Гербст, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США

Янеш Копач, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства

Шеннон Калаянамітр, венчурна партнерка Gobi Partners

Рой Соса, голова правління, головний виконавчий директор і співзасновник Rev Worldwide Inc

Кетрін Міншу, співзасновниця та головна виконавча директорка The Muse

Про інших впливових доповідачів буде повідомлено додатково у встановленому порядку.

Продовжуючи успіх 2019 року, коли Український Дім у Давосі відвідало понад 7000 гостей, він став місцем, де збираються впливові мислителі, лідери, підприємці та бізнесмени, відкриваючи для себе один з найперспективніших ринків Європи, що зростає.

"Україна – це сучасна європейська держава з багатою культурною спадщиною, – стверджує Алекса Чопівська, Виконавча директорка Українського Дому в Давосі. – Ми прагнемо розповісти справжню історію про Україну: вийти за рамки та продемонструвати фундаментальні зміни в країні, що стимулюють швидке зростання компаній та галузей і сприяють появі однієї з найпривабливіших інвестиційних можливостей у Європі".

Стежте за подіями Українського Дому в Давосі за гештеґом #ukrainehousedavos та в соціальних мережах:

Twitter: @UAHouseDavos

Facebook: @ukrainehousedavos

Instagram: @Ukraine.House.Davos

LinkedIN: UkraineHouseDavos

YouTube: ukrainehousedavos

Про Український Дім у Давосі

Організаційний комітет Українського Дому в Давосі очолюють п'ять жінок, які добровільно вклали багато зусиль для реалізації цього заходу, а саме:

Ольга Афанасьєва, Виконавча директорка Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA);

Ярослава Джонсон, Президентка та Головна виконавча директорка Western NIS Enterprise Fund (WNISEF);

Світлана Гриценко, Фонд Віктора Пінчука;

Олена Кошарна, Партнерка-засновниця та Головна виконавча директорка Horizon Capital, та

Алекса Чопівська, Виконавча директорка Українського Дому в Давосі.

Фото організаторів (зліва направо): Світлана Гриценко, Ярослава Джонсон, Алекса Чопівська, Ольга Афанасьєва та Олена Кошарна (PRNewsphoto/Український Дім у Давосі)

Проведення Українського Дому в Давосі стало можливим завдяки неоціненному внеску його спонсорів:

Золоті спонсори: Temerty Foundation, TIU Canada, MХП, Нафтогаз / ФРНГ.

Cпонсори подіумних дискусій: CEO Club, EBS, First Generation Capital, Hillmont Partners, IT Ukraine Association, UNIT.City та Благодійний фонд Богдана Гаврилишина.

Спонсори гостинності: Zirkova та Carlsberg.

Спонсор модного показу: Оксана Караванська.

Підтримку Українському Дому в Давосі надають: Національна інвестиційна рада України, UkraineInvest, Світовий Конґрес Українців, Атлантична рада, Reputation Institute.

Медіа-партнери: НВ, Liga.net, Економічна правда, Ukraine Business News.