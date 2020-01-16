Гончарук у відеозверненні обіграв фразу про те, що він "профан" в економіці

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його ворогам не вдасться зупинити його, – і навів аргументи на користь того, що він не "профан" в економіці.

Джерело: відеозвернення голови уряду у Facebook

Пряма мова: "Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки.

Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без "схематозів" і договорняків. Наша команда працює над тим, щоби кожен українець відчув реальні зміни. Боротьба триває і я впевнений у нашій перемозі!



І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс та збільшилися до 7-річного максимуму накопичення міжнародних резервів, які становлять 25 млрд доларів. Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 мільярдів доларів. Різко знизилась інфляція до 4,1%.



Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці!".

Цьому передувало: 15 січня в мережі було опубліковано прослушку, де прем'єр Гонарук каже, що він "повний профан в економіці".