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"Я повний профан в економіці": у мережі з'явилася прослушка наради Гончарука

Середа, 15 січня 2020, 20:57
 

У мережі з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук начебто написав заяву про звільнення. Опублікована також прослушка, де прем'єр визнає, що не компетентний в економічних питаннях.

Джерело: анонімні канали в Telegram і Youtube

Деталі: Повідомлення про заяву Гончарука про відставку з'явилося на телеграм-каналі, наближеному до Банкової. Автор посилається на джерело в Офісі президента.

В опублікованих записах голоси схожі на голоси Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Всі учасники говорять російською мовою.

Гончарук зокрема каже, що "повний профан в економіці".

УП звернулася до пресслужби Гончарука і спробувала зв'язатися з Маркаровою. На повідомлення ніде не відповідають.

У Нацбанку від коментарів відмовилися.

Що передувало: За даними УП, 13 січня в Офісі президента відбулася велика апаратна нарада за участі усього керівництва ОП, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Гончарука і його уряд звітували перед президентом. За словами очевидців, Гончарук повідомив, що Кабмін виконав близько 80% завдань, які йому поставили в ОПУ.

На нараді не обговорювали ротацію в Кабміні.

Українська правда

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Гончарук Кабмін НБУ Мінфін

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