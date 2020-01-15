Китай застеріг Нідерланди від скасування продажу чіпової технології під тиском США

Торгові відносини між Китаєм та Нідерландами можуть похитнутися, якщо нідерландському постачальнику напівпровідникового обладнання ASML не буде дозволено передати новітні машини до Китаю, заявив посол Пекіна в Нідерландах в середу.

Торгові відносини між Китаєм та Нідерландами можуть похитнутися, якщо нідерландському постачальнику напівпровідникового обладнання ASML не буде дозволено передати новітні машини до Китаю, заявив посол Пекіна в Нідерландах в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня стало відомо, що уряд Нідерландів вирішив не поновлювати ліцензію, яку ASML потребує для експорту своїх новітніх машин на суму 150 мільйонів доларів до Китаю, після тиску з боку уряду США.

ASML, одна з найбільших компаній Нідерландів, є майже монополістом у літографії, важливим кроком у виробництві комп'ютерних мікросхем. Китай вклав мільярди в розвиток своєї процвітаючої напівпровідникової галузі, але потребує обладнання ASML, якщо його виробники чіпів хочуть конкурувати з найкращими в Тайвані, Південній Кореї та США.

"Ми стурбовані тим, що Нідерланди політизують наші торговельні відносини під американським тиском", - заявив посол Китаю Сю Хонг.

"Якщо цей рух триватиме, це, звичайно, негативно позначиться на двосторонніх відносинах", - додав він.

ASML заявила, що не може постачати свої новітні машини без ліцензії, оскільки вони вважаються товарами подвійного призначення з потенційним військовим застосуванням. Вона заявила, що запит на експорт перебуває на розгляді.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив журналістам у п'ятницю, що уряд окремо розглядає запити на експорт товарів подвійного використання, і він не коментує окремі випадки.

Європейська правда