Українці зможуть користуватися інтернетом під час польоту в літаку — Мінцифри

Кабмін схвалив постанову про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу: авіаперевізники отримали можливість надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

"Відтепер авіаперевізники отримали законну можливість використовувати технології супутникового зв’язку та надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття.