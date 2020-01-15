Всі розділи
Укр / Рус

Українці зможуть користуватися інтернетом під час польоту в літаку — Мінцифри

Середа, 15 січня 2020, 20:07
 

Кабмін схвалив постанову про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу: авіаперевізники отримали можливість надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

"Відтепер авіаперевізники отримали законну можливість використовувати технології супутникового зв’язку та надавати пасажирам доступ до інтернету на всіх етапах – від посадки до прибуття.

Європейські дослідження продемонстрували: підключення до інтернету на бортах літаків за допомогою космічних терміналів Ка-діапазону не має негативного впливу на авіаційну безпеку під час роботи на землі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, оператори телекомунікацій отримали можливість використовувати найбільш сучасне устаткування на базі нових стандартів широкосмугового радіодоступу.

"Це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах, а також підвищення якості телекомунікаційних послуг у громадському транспорті, корпоративному середовищі, торгових залах, готелях або вокзалах", - зазначили у відомстві.

"Віднині частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами лише через відкриті тендери. Це завдасть суттєвого удару по корупційних схемах у сфері розподілу смуг радіочастот", - також підкреслили у Мінцифри.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Авіакомпанія Ernest Airlines має сплатити "Украероруху" за два з половиною місяці 15 січня 2020, 17:33
Кількість авіарейсів в повітряному просторі України підвищилась за рік на 12% 15 січня 2020, 14:31
У Мінінфраструктури назвали найпунктуальніші авіакомпанії у грудні 2019 року 14 січня 2020, 18:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!