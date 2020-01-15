Експорт українського цукру скоротився більш ніж в два рази 

В 2019 році українські виробники поставили на зовнішні ринки 236,8 тисяч тонн цукру, що більш ніж в два рази менше ніж попереднього року – 584,9 тисяч тонн.

Про це повідомляє асоціація "Укрцукор".

"Цей рік був не надто сприятливим для українських цукроварів і в порівнянні з минулим, можемо побачити, що експорт повністю просів: коли раніше експортний показник місяця досягав 40-60 тис. т, то цьогоріч останніх пів року в середньому експортували близько 5 тис. т цукру в місяць. В першу чергу це пов’язано зі світовим профіцитом, який "давив" на ринок і ціни.

Окрім того, ми поступово втрачали ринки Африки та Азії, які колись займали лідируючі позиції по імпорту українського цукру, через наростаючу конкуренцію з боку Росії та ЄС", - пояснила заступниця голови правління "Укрцукор" Руслана Яненко.

За словами експерта, наступного року істотних змін в експортній перспективі не відбудеться, оскільки несприятливі світові ціни продовжать тенденцію до зменшення сировини та скорочення виробництва цукру, а конкуренція на ринках, які завжди були найбільш прибутковими для українських виробників посилиться.

Окрім того, за грудень експортовано 6,9 тис. т цукру. Таким чином, за чотири місяці поточного маркетингового року 21,8 тис. т цукру поставлено на зовнішні ринки. Це майже в 10 разів менше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що виробництво цукру в 2019/2020 МР скоротилось майже на 20%. Всього в сезоні працювало 33 цукрових заводи, які переробили 9,84 млн т цукрових буряків та виробили 1,48 млн т цукру.





