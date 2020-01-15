"Укроборонпром" продаватиме списане майно на Prozorro

Держконцерн "Укробонопром" продаватиме списане майно підприємств через електронний майданчик ProZorro.Продажі.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Зазначається, що інформацію про торги і лоти можна отримати безпосередньому на офіційному сайті "Укроборонпрому", куди інтегрували інтерфейс ProZorro.Продажі.

"Наразі в системі оголошено 270 аукціонів на загальну суму 62,58 млн грн. Серед позицій є, наприклад, залізобетонний плавучий понтон та фюзеляж вертольоту. В основному ж підприємствами "Укроборонпрому" на аукціон виставлено автомобілі, автобуси і металобрухт", - йдеться у повідомленні.

У концерні підкреслюють, що з 2020 року в "Укроборонпромі" та на підприємствах концерну зменшено суму допорогової закупівлі до 50 тисяч гривень. Це означає, що будь-які послуги або майно, вартість якого перевищує 50 тисяч, купуватиметься прозоро через публічний майданчик.

"Ми постійно співпрацюємо із ProZorro та консультуємо підприємства щодо проведення продажів та закупівель. Зокрема, створили інструкцію для підприємств як правильно проводити продажі, яка інформація повинна бути в описі лота, наприклад, важливим є наявність фото.

Також ми плануємо навчання для колег та постійно будемо контролювати виконання рекомендацій", - заявила директор департаменту закупівель Надія Бігун.

Всі лоти зібрані за посиланням.

Економічна правда