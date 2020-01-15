Уряд відмовився від приватизації "Укргідроенерго" та "Енергоатому"

Кабінет міністрів допускає продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", але відмовився від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому".

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Уряд розгляне доопрацьований законопроєкт про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації, який передбачає збереження за державою мінімум 50%+1 акції "Укртрансгазу", "Укргазвидобування" і "Укртранснафти" і 100% "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому".

Повідомляється, що після першого розгляду законопроекту на засіданні Кабміну 27 грудня 2019 року відбулися погоджувальна нарада і засідання урядового комітету, за підсумками яких списки зазнали істотних змін.

Якщо в першому варіанті Мінекономіки допускало продаж до 50% у всіх об'єктах, то тепер їх кількість скорочена до 22, тоді як у 135 об'єктів пропонується закріпити в держвласності 100%.

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