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За рік НБУ виявив майже 60 нелегальних обмінників

Вівторок, 14 січня 2020, 16:49
 

У 2019 році Національний банк провів 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов, з яких 58 працювали нелегально.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
  • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото можна подивитися тут.

Економічна правда

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