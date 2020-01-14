За рік НБУ виявив майже 60 нелегальних обмінників
У 2019 році Національний банк провів 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінустанов, з яких 58 працювали нелегально.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.
Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото можна подивитися тут.
Економічна правда
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