Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7
Вівторок, 14 січня 2020, 13:14
Компанія Windows з 14 січня 2020 року припиняє підтримку операційної системи Windows 7.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
У компанії попереджають, що якщо продовжити користуватися комп'ютером із Windows 7 без останніх оновлень програмного забезпечення та системи безпеки, збільшиться ризик зараження вірусами й зловмисними програмами.
Щоб убезпечитись, у Microsoft пропонують інсталювати Windows 10.
Також там повідомили, що Windows 8 буде підтримуватися до 10 січня 2023 року.
Економічна правда
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