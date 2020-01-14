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Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7

Вівторок, 14 січня 2020, 13:14
 

Компанія Windows з 14 січня 2020 року припиняє підтримку операційної системи Windows 7.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Починаючи з 14 січня 2020 року, коли настане кінець підтримки Windows 7, ваш комп’ютер продовжуватиме функціонувати, але корпорація Microsoft більше не надаватиме: технічну підтримку з будь-яких питань, оновлення програмного забезпечення, оновлення та виправлення системи безпеки", - йдеться у повідомленні.

У компанії попереджають, що якщо продовжити користуватися комп'ютером із Windows 7 без останніх оновлень програмного забезпечення та системи безпеки, збільшиться ризик зараження вірусами й зловмисними програмами.

Щоб убезпечитись, у Microsoft пропонують інсталювати Windows 10.

Також там повідомили, що Windows 8 буде підтримуватися до 10 січня 2023 року.

Економічна правда 

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Microsoft Windows

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