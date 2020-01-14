Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7

У компанії попереджають, що якщо продовжити користуватися комп'ютером із Windows 7 без останніх оновлень програмного забезпечення та системи безпеки, збільшиться ризик зараження вірусами й зловмисними програмами.

Щоб убезпечитись, у Microsoft пропонують інсталювати Windows 10.

Також там повідомили, що Windows 8 буде підтримуватися до 10 січня 2023 року.