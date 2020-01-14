Скільки Україні потрібно позичити у 2020 році
У 2020 році уряду потрібно залучити суму, співставну з 8% прогнозного ВВП країни або еквівалент 15 мільярдів доларів.
Про це йдеться у статті на Економічній правді.
Зазначається, що необхідна сума фінансування, яку треба залучити — це кошти, що покриють дефіцит бюджету і дозволять вчасно погасити внутрішні та зовнішні борги.
"Потрібна Україні сума за стандартами ринків, що розвиваються, перебуває десь посередині. Росія, наприклад, майже не потребує фінансування, Єгипту для покриття дефіциту та погашення боргів потрібно залучити близько 15% ВВП, Туреччина у 2019 році потребувала коштів у розмірі близько 7% ВВП", – йдеться у статті.
"Важливо зробити три основні речі: перше — надалі утримувати бюджетний дефіцит низьким, друге — успішно рефінансувати внутрішній борг, та третє — залишитися в програмі МВФ, щоб залучити дешеві кошти на зовнішньому ринку", – пише автор.
Детальніше читайте за посиланням: Без стресів та дефолту: Україна може спокійно прожити 2020-й
Економічна правда
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