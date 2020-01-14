Скільки Україні потрібно позичити у 2020 році

У 2020 році уряду потрібно залучити суму, співставну з 8% прогнозного ВВП країни або еквівалент 15 мільярдів доларів.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Зазначається, що необхідна сума фінансування, яку треба залучити — це кошти, що покриють дефіцит бюджету і дозволять вчасно погасити внутрішні та зовнішні борги.

* — еквівалент у валюті за поточним курсом, припущення про дефіцит бюджету 2% ВВП ДЖЕРЕЛА: ПРОГНОЗНІ ПЛАТЕЖІ ЗА ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У 2019-2045 РОКАХ ЗА ЧИННИМИ УГОДАМИ НА 2 СІЧНЯ 2020 РОКУ, ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА 2020-2022 РОКИ, РОЗРАХУНКИ ЦЕС

"Потрібна Україні сума за стандартами ринків, що розвиваються, перебуває десь посередині. Росія, наприклад, майже не потребує фінансування, Єгипту для покриття дефіциту та погашення боргів потрібно залучити близько 15% ВВП, Туреччина у 2019 році потребувала коштів у розмірі близько 7% ВВП", – йдеться у статті.

"Важливо зробити три основні речі: перше — надалі утримувати бюджетний дефіцит низьким, друге — успішно рефінансувати внутрішній борг, та третє — залишитися в програмі МВФ, щоб залучити дешеві кошти на зовнішньому ринку", – пише автор.

Детальніше читайте за посиланням: Без стресів та дефолту: Україна може спокійно прожити 2020-й

Економічна правда