Суд заарештував майно суднобудівного заводу "Океан"
Печерським районним судом Києва накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
У ОГП зазначають, що прокуратурою вживаються заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства та незаконних оборудках з майном підприємства.
Нагадуємо:
У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс визнаного банкрутом МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона".
Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.
Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦМК підприємства.
У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.
Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.
Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.
Економічна правда
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