Суд заарештував майно суднобудівного заводу "Океан"

Печерським районним судом Києва накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У ОГП зазначають, що прокуратурою вживаються заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства та незаконних оборудках з майном підприємства.

Нагадуємо:

У грудні 2018 року цілісний майновий комплекс визнаного банкрутом МСЗ "Океан" був проданий на аукціоні за 122,2 млн грн ТОВ "Торговий дім "Аннона".

Формальним власником заводу є Ігор Волошин, племінник колишнього начальника Миколаївського морського торгового порту Василя Капацини.

Василь Капацина - єдиний власник ТОВ "Суднобудівний завод "Океан", яке управляє ЦМК підприємства.

У листопаді 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом МСЗ Океан.

Миколаївський суднобудівний завод Океан спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн.

Суднозавод має у розпорядженні, зокрема, найбільший в Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.

Економічна правда