Нова "зірка" серед дорогоцінних металів: ціни на родій рекордно зростають

Ціни на найрідкісніший дорогоцінний метал в світі – родій – підскочили на 32 відсотки за місяць.

Про це пише Bloomberg.

Наразі вартість унції цього цінного металу становить близько 7925 доларів – максимум з 2008 року. За останні чотири роки родій виріс в ціні в 12 разів, значно випередивши всі основні види сировини.

Зазначається, що зростання цін пов'язане зі зростаючим попитом з боку автомобільного сектора. Цей дорогоцінний метал використовують в каталітичних нейтралізаторах вихлопних газів.

Як і паладій, метал видобувається як побічний продукт платини і нікелю, але це набагато менший ринок, і тому він схильний до значних коливань цін при зміні попиту або пропозиції.

Експерти припускають, що в 2020 році вартість родію підскочить до 10 тисяч доларів за унцію і поб'є рекорд 2008 року.

Найбільшим видобувачем родію є Південно-Африканська Республіка – на неї припадає 80% видобутку. Також цей дорогоцінний метал добувають в Зімбабве, Північній Америці, Росії та інших країнах.

Як пише видання, в родій інвестувати набагато складніше, ніж в інші дорогоцінні метали. Він не торгується на біржах, ринок злитків або монет занадто малий у порівнянні з золотом або сріблом, і більшість угод укладаються між постачальниками і промисловими покупцями.

Світове виробництво становить трохи більше десятої частки виробництва платини або паладію.

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