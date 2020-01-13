У КМДА розповіли, скільки Київ заробив від туристичного збору у 2019 році

Доходи Києва від туристичного збору за 2019 рік становили понад 63 мільйони гривень - це майже вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 мільйонів гривень. Якщо у 2018 році ця сума складала 32,9 млн гривень, то за 2019 рік місто отримало рекордні 63,6 млн гривень при запланованих 35 млн.

Це є свідченням того, що Київ стає все більш цікавим для туристів як з України, так і з-за кордону, а також того, що туристична галузь є дуже перспективною для столиці", – сказала Хонда.

За її словами, минулого року найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Також спостерігається помітне зростання іноземних туристів з Індії, Канади та Швеції.

Ставка туристичного збору у 2019 році становила 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2019 року – 4173 грн) для внутрішнього туризму та 1% – для в’їзного туризму.

Економічна правда