У Києві подорожчало житло: ціни на квартири по районах

У другому півріччі 2019 року квартири на вторинному ринку у Києві подорожчали на 11%, або орієнтовно на 7 тисяч доларів.

Про це повідомляє аналітика OLX Нерухомість.

Середня вартість однокімнатної квартири в столиці склала $50 350, двокімнатної - $70 550.

Однокімнатні квартири

Найдешевші однокімнатки в місті в Святошинському районі, їх можна купити в середньому за $33 000. За пів року ціни на Святошинському районі виросли на 10%, при тому, що в середньому в Києві однокімнатки подорожчали на 13%.

На $900 дорожчі однокімнатні квартири в Деснянському районі - в середньому $33 900, проте оголошень тут найменше в Києві, і на кожне з них відгукуються в середньому 4,5 рази.

Топ-3 райони з найдешевшими однокімнатками столиці закриває Дніпровський район - тут житло продають в середньому за $40 000.

Найбільше подорожчали однокімнатки в Дарницькому районі - на 22%. Купити тут однокімнатну квартиру коштує вже не $41 100, а $50 000, при цьому пропозицій тут найбільше.

Широкий вибір однокімнаток також у швидкозростаючому Голосіївському районі, однак коштують вони дорожче - в середньому $56 000.

Найдорожче житло, як і раніше, на Печерську - оселитися в однокімнатній квартирі в найпрестижнішому районі столиці можна за $115 000. До речі, тут ціни виросли найменше - на 6%.

Двокімнатні квартири

Вигідні варіанти двокімнаток варто шукати в найдешевших районах Києва - Деснянському, Дніпровському і Святошинському. Двокімнатні квартири продають за $45 000, $46 000 і $48 000 відповідно. Однак в Дніпровському і Святошинському районах вибір ширший.

Найзначніша зміна в ціні відбулася в Солом'янському районі: де ще пів року тому можна було купити двокімнатку за $48 000, тепер за неї доведеться викласти $62 250, що на $14 250, або 30% більше. Сильно піднялися в ціні і двокімнатні квартири в центральному Шевченківському районі - на 20%, або $15 000.

Тепер їх продають в середньому за $90 000 - він другий в рейтингу найдорожчих районів Києва. Трохи дешевші квартири в Голосіївському районі - по $79 000. На Печерську, де продають найбільше двокімнатних квартир, їх вартість складає $140 000.

Трикімнатні квартири

Попри загальне зростання цін на вторинному ринку нерухомості, у двох районах Києва купити трикімнатну квартиру стало дешевше. У Шевченківському трикімнатки зменшилися в ціні на $6 000, або 4,5%, і тепер середня ціна складає $129 000 грн. В Солом'янському районі ціни зменшилися на $1 000, закріпившись на рівні $75 000.

В цілому ж ціни на трикімнатки стартують від $54 000 у Деснянському районі, $64 700 у Святошинському і $70 000 у Дніпровському. Серед найдорожчих трикімнатні квартири в Голосіївському - $113 000 і Печерському районах - $230 000.





