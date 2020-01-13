Google відкрив в Україні центр розробки — ЗМІ

Компанія Google запустив в Україні R&D-центр, створювати новий напрямок будуть на базі компанії CloudSimple.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на джерела.

Зазначається, що у листопаді 2019 року Google купила CloudSimple з офісом в Києві. А в січні 2020 року співробітники київського офісу CloudSimple стали співробітниками київського офісу Google.

"До сих пір український Google був зайнятий тільки роботою з місцевими рекламодавцями. Тепер він став 3-м з 8 офісів Google в CEE регіоні з R&D центром. Два інших - Google Польща і Google Угорщина", - йдеться у повідомленні.