У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль за 2 хвилини
Інспекція з паркування почала використовувати евакуатори з бічним завантаженням для евакуації автомобілів, що порушують правила дорожнього руху.
Про це повідомляє Facebook-спільнота Київ Автомобільний.
Також як повідомляє АвтоЦентр, евакуатори зроблені турецькою компанією Miles Eurolift.
Принцип роботи евакуатора нагадує вилковий навантажувач. Спецобладнання важить 4250 кг, тиск у гідросистемі – 150 бар. Довжина вилки – 2500 мм. Корисна вантажопідйомність – від 2500 до 3000 кг.
Нагадуємо:
З 16 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.
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