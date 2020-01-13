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У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль за 2 хвилини

Понеділок, 13 січня 2020, 15:20

Інспекція з паркування почала використовувати евакуатори з бічним завантаженням для евакуації автомобілів, що порушують правила дорожнього руху.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Київ Автомобільний.

Також як повідомляє АвтоЦентр, евакуатори зроблені турецькою компанією Miles Eurolift.

Принцип роботи евакуатора нагадує вилковий навантажувач. Спецобладнання важить 4250 кг, тиск у гідросистемі – 150 бар. Довжина вилки – 2500 мм. Корисна вантажопідйомність – від 2500 до 3000 кг.

Нагадуємо:

З 16 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. 

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