У Дніпрі чиновники вкрали 25 мільйонів на ремонті шкіл і садків — СБУ
Служба безпеки України викрила чиновників Дніпровської міськради на розкраданні бюджетних коштів, призначених для реконструкцію соціальних об’єктів.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Згідно із повідомленням, керівництво одного з департаментів Дніпровської міськради провело публічні закупівлі для капітального ремонту та реконструкції дитячих садків і шкіл міста на суму майже 130 мільйонів гривень.
При цьому підрядники виконали роботи не в повному обсязі, із завищенням їх вартості, та використовуючи матеріали сумнівної якості. "Зекономлені" кошти учасники оборудки виводили у "тінь", загалом зловмисники привласнили 25 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Як пояснюють в СБУ, для штучного створення конкуренції участь у тендері взяла низка підконтрольних чиновникам фірм. Таким чином переможцями у торгах стали саме "партнерські" компанії.
За попередніми даними, неякісно виконані роботи у дитсадках і школах поставили під загрозу життя і здоров’я дітей.
Щодо чиновників Дніпровської міськради розпочато кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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