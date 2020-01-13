В Україні "бум" продажів мотоциклів: топ-3 найпопулярніших брендів 

Майже 34 тисячі нових мотоциклів і мопедів продано в Україні за 2019 рік, що в 1,5 раза більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомило AUTO-Consulting, передає Інтерфакс-Україна.

"Український ринок мотоциклів відчув справжній "бум" продажу в 2019 році і, напевно, увійде в історію, як один із найуспішніших", - констатують експерти.

Три найпопулярніших бренда:

1. Musstang. Лідером ринку, на якому домінують "китайці", другий рік поспіль є бренд Musstang, який у 2019 році наростив продаж на 62% - до 7032 од., і зайняв 20,6% ринку мотоциклів проти 19% у 2018 році.

2. Spark. Другий результат зберігся у мототехніки Spark, якій віддали перевагу 14% покупців у 2019 році.

3. Lifan. "За третю позицію у 2019 році відбулася справжня боротьба. У підсумку "бронзовим призером" став Lifan, чий продаж зріс за рік на 76%", - наголошується в повідомленні групи.

При цьому, згідно зі статистикою AUTO-Consulting, Lifan у 2018 році обіймав п'яту позицію рейтингу з часткою 8,66%, а у 2019 році частка зросла до 10,21%.

Аналітики також відзначають стрімке зростання продажів у брендів Forte (четверте місце проти восьмого роком раніше), Bajaj (сьоме місце) і Loncin (восьме проти десятого).

Активізувався у 2019 році продаж і іменитих брендів - лідером серед японських виробників стала Honda. Помітно додали в реалізації і дилери BMW Motorrad і Yamaha.

Експерти констатують, що пік продажу мотоциклетної техніки припав на західні області України (лідирує Рівненська з часткою понад 9%), а найстрімкіше зростання спостерігалося в Миколаївській і Житомирській областях, де продаж нових мотоциклів зріс майже на 80%.

За даними AUTO-Consulting, драйвером зростання у 2019 році стали недорогі класичні мопеди та мотоцикли з об'ємом двигуна 125 куб. см, продаж яких становив майже 72% ринку.

"Показово, що до кінця року динаміка ринку стала наростати, навіть з урахуванням фактора сезонності. Четвертий квартал моторинок завершив зі зростанням у понад 55%, що дає всі підстави вважати, що у 2020 році буде також непогане продовження цього зростання", - резюмують аналітики групи.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, раніше в AUTO-Consulting зазначали, що мотоциклетний ринок фактично єдиний транспортний сегмент, де відбувається справжній "бум" продажу, і цифри продажу майже сягають автомобільних.

"Причин такого зростання декілька, але головна в тому, що цей ринок не корегували законодавці, зберігши стабільні та збалансовані "умови гри" і ставки мит. Це дало можливість операторам реалізувати довгострокові стратегії", - констатували експерти.