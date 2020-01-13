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Мінцифри запустить офлайн-курси з цифрової освіти у бібліотеках

Понеділок, 13 січня 2020, 11:10
 

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Українською бібліотечною асоціацією щодо реалізації проєкту цифрової освіти.

Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebook.

Зазначається, що бібліотеки стануть першими офлайн-хабами проєкту "Дія. Цифрова освіта".

"У комп'ютеризованих бібліотеках українці зможуть безкоштовно пройти навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що 6 тисяч бібліотек по всій Україні долучаться до національного проєкту "Дія. Цифрова освіта" та популяризуватимуть цифрову освіту.

Нагадаємо:

Платформа запуститься 21 січня 2020 року і буде доступною за посиланням https://osvita.diia.gov.ua/. Поки на порталі доступне соціологічне дослідження з цифрової грамотності українців.

Економічна правда

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