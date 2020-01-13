Кабмін планує скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств — Дубілет

Кабінет міністрів планує скасувати близько 40% форм статистичної звітності підприємств - це є результатом аудиту, який уряд проводив останні кілька місяців.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, головна ідея реформи - не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави.

"А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень ("збираємо тому, що завжди збирали").

За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - додав міністр.

Дубілет назвав деякі з форм, які планують скасувати цього року:

- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);

- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);

- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);

- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);

- Звіт з праці (1-ПВ);

- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);

- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);

- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);

- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);

- Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2-3НК).

Економічна правда