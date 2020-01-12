"Укрзалізниця" виплатила за євробондами близько 24 мільйонів доларів

"Укрзалізниця" здійснила виплату купону за єврооблігаціями, що були розміщені в 2019 році на загальну суму 594,9 млн доларів терміном на 5 років.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується, сума виплати становила близько 24 млн доларів.

"Виплата за зовнішніми зобов’язаннями здійснена без затримок та в повному обсязі, доводячи статус компанії як надійного позичальника перед міжнародними партнерами", - заявили в компанії.

При цьому, зазначають в компанії, в 2019 році "Укрзалізниця" погасила частину основної заборгованості у сумі 300 млн доларів по єврооблігаціях, дебютний випуск яких відбувся у 2013 році, та виплатила черговий купонний дохід за ними. Решта, 200 млн доларів за цим випуском, залишаються до погашення в наступні 2 роки.

Нагадуємо:

В минулому році "Укрзалізниця" вперше після шестирічної перерви залучила фінансування з міжнародного ринку капіталу через випуск єврооблігацій на суму 594,9 млн доларів з кінцевим терміном погашення у 2024 році зі ставкою купону 8,25% річних.

Економічна правда