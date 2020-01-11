Білорусь запровадила новий податок на транзит нафти і нафтопродуктів

Білорусь запровадила екологічний податок на транспортування і транзит нафти і нафтопродуктів своєю територією.

Про це в п'ятницю повідомила прес-служба президента Олександра Лукашенка, повідомляє Рейтер.

Новий податок введений на тлі розбіжностей Москви і Мінська щодо умов поставок нафти в 2020 році на НПЗ Білорусі, проте ця суперечка досі не стосувалася транзитних обсягів.

Транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба" через Білорусь становить близько 60 млн тонн на рік - це один з ключових експортних напрямків для РФ. Сировина надходить на НПЗ Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. На НПЗ Білорусі Росія поставляє близько 18 млн тонн нафти на рік.

Указ про новий податок з'явився через добу після того, як Лукашенко сказав, що не домовився про постачання нафти з Росії через занадто високу ціну і що країна шукає альтернативні джерела сировини.

"З метою формування джерела коштів для ліквідації можливих екологічних наслідків у разі аварії на магістральному нафтопроводі або інших непередбачених ситуацій, пов'язаних з переміщенням нафти і нафтопродуктів по території Білорусі, для організацій, які здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів, встановлено ставку податку на прибуток в розмірі 50%", - повідомила прес-служба.

"Крім того, визнано об'єктом оподаткування екологічним податком транзитне транспортування територією Білорусі нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

З початку січня завантаження сировиною НПЗ Білорусі впало: Росія припиняла постачання з 1 по 4 січня під час відсутності домовленостей про їхні умови, але при цьому транзит російської нафти через республіку тривав.

Увечері 4 січня постачання нафти в Білорусь відновили компанії Русснефть і Нефтіс, що входять в групу Самфар Михайла Гуцерієва.

Інші російські нафтокомпанії поки утримуються від поставок в країну, в зв'язку з чим дефіцит сировини в Білорусі зберігається, а держкомпанія Белоруснефть припинила експортні поставки нафти, що видобувається на території Білорусі.