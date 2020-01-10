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У МакДональдз розповіли, чому картоплю фрі в Україну завозять з Польщі

П'ятниця, 10 січня 2020, 14:06
 

За один день відвідувачі МакДональдз в Україні з’їдають близько 160 тисяч порцій картоплі фрі (17 тисяч кілограм), компанія замовляє картоплю у польського постачальника. 

Про це у інтерв’ю спільному проекту ЕП з YouTube-каналом "Зе Інтерв'юер" розповіла гендиректорка МакДональдз Юлія Бадрітдінова

"Картоплі фрі за день українці з’їдають близько 160 тисяч порцій. Це при тому, що у нас 90 ресторанів, могло би бути ще більше. Це приблизно 17 тисяч кілограм на день", - розповіла Бадрітдінова.

Гендиректорка наголосила, що польська лінія виробництва "фрі" забезпечує картоплею не тільки Україну, але і половину Європи.

"Там (в Польщі - ЕП) достатні потужності виробництва. МакДональдз допомогає розвиватися постачальникам. Наприклад, в тій же Польщі колись інвестували багато коштів в завод, окремі лінії якого працюють тільки на МакДональдз.

В них є спеціальний сорт картоплі, щоб "фрі" була довгою, як потрібно. Цей завод справляється з потребами половини Європи.

Бадрітдінова також заявила, що зараз МакДональдз шукає українського постачальника картоплі, але не для "фрі".

"Ми, насправді, шукаємо їх (виробників картоплі - ЕП). Для картоплі фрі ми найближчим часом не будемо змінювати постачальника, але це буде стосуватися "картоплі по-селянськи", або "картопляних діпів", - підкреслила вона.

Читайте більше у інтерв'юСкільки картоплі фрі з’їдають українці, і чому її привозять з Польщі: інтерв'ю з гендиректоркою Макдональдз в Україні

Економічна правда

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