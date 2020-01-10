Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

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Керівники медіагруп ухвалили рішення про кодування супутникового сигналу та перехід на платне ТБ на початку 2020 року.

Якщо для європейців це давно звичний формат, то ми лише з часом зможемо оцінити його переваги. А вони будуть, адже кодування дозволить ТВ-каналам ефективніше боротися з піратством та, відповідно, збільшити свої прибутки і спрямувати більше коштів на виробництво продукції. Це поліпшить якість телешоу та іншого контенту.

Такі новини супутникових каналів в Україні багатьох любителів безкоштовного контенту шокували, але насправді все не так страшно.

Дивитись ТБ легально допоможе офіційний телевізійний оператор .

Немає сигналу на супутнику, що робити?

Блокування сигналу має на увазі, що нові частоти українських каналів не можна буде знайти просто так в мережі, щоб дивитися ТБ онлайн .

Для доступу до нових параметрів супутникового ТБ глядачам необхідно придбати спеціальний тюнер-декодер і укласти договір з офіційним телевізійним оператором України.

Вартість обладнання немаленька, зате абонплата, як обіцяють провайдери супутникового телебачення України, буде цілком доступною. Але чи будуть інші варіанти, окрім безуспішних спроб знайти незаблоковані частоти супутникових каналів 2019?

Так, можна буде дивитися в прямому ефірі різні передачі, користуючись кабельними каналами України. Але любителям якості та комфорту набагато більше припаде до вподоби можливість дивитися ті ж ТБ-канали у інший спосіб.

Так зване інтернет ТВ стає все більш затребуваним, тому що надає найширші можливості для користувача. Після установки спеціального додатку можна насолоджуватися переглядом медіаконтенту безлічі каналів супутникового ТБ в найкращому дозволі.

Як дивитися ТБ через Інтернет

Для того, щоб мати можливість дивитися телебачення онлайн, необхідно мати власне обладнання, наприклад, ПК.

Це не потокове інтернет-телебачення, доступне кожному, а сучасна цифрова технологія, яка забезпечує високу роздільну здатність зображення та звуку, інтерактивність і сервісні можливості.

Трансляція каналу при цьому відбувається по IP-мережі оператора зв'язку.

Відомий український провайдер Мережа Ланет надає своїм клієнтам можливість дивитися через IPTV українські канали онлайн в найвищій якості.