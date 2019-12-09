Всі розділи
Укр / Рус

Литва випустить першу в світу колекційну криптомонету

Понеділок, 9 грудня 2019, 18:26

Банк Литви створив першу в світі колекційну монету з блокчейном - її можна буде купити весною 2020 року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що нова монета присвячена дню підписання Акту незалежності Литви 1918 року.

 

"Монета матиме номінал в  €19,18 та, незважаючи на її назву, буде прямокутником, за формою схожим на кредитну карту.

Дизайнер колекційної монети Гіедріус Паулаускіс заявив, що зображення на монеті складається з 36 500 пікселів - приблизно стільки днів минуло з моменту підписання Акту", - йдеться у повідомленні.

Планують випустити 24 тисячі токенів, кожен із них матиме зображення одного із 20 підписантів. Токени розділять на шість категорій активності, по 4 тисячі в кожній.

Покупці кріптомонети отримають 6 випадкових токенів. Їм потрібно зібрати токени з усіх шести категорій, щоб їм відправили фізичну срібну монету.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Литва криптовалюта
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Литовська компанія відкрила сонячну електростанцію на Прикарпатті 28 листопада 2019, 17:49
Зеленський про бізнес-клімат: ми не будемо робити жодних необдуманих кроків 27 листопада 2019, 19:27
Wizz Air заходить в Запоріжжя 22 жовтня 2019, 09:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!