Литва випустить першу в світу колекційну криптомонету

Банк Литви створив першу в світі колекційну монету з блокчейном - її можна буде купити весною 2020 року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що нова монета присвячена дню підписання Акту незалежності Литви 1918 року.

"Монета матиме номінал в €19,18 та, незважаючи на її назву, буде прямокутником, за формою схожим на кредитну карту.

Дизайнер колекційної монети Гіедріус Паулаускіс заявив, що зображення на монеті складається з 36 500 пікселів - приблизно стільки днів минуло з моменту підписання Акту", - йдеться у повідомленні.

Планують випустити 24 тисячі токенів, кожен із них матиме зображення одного із 20 підписантів. Токени розділять на шість категорій активності, по 4 тисячі в кожній.

Покупці кріптомонети отримають 6 випадкових токенів. Їм потрібно зібрати токени з усіх шести категорій, щоб їм відправили фізичну срібну монету.

Економічна правда