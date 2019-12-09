Литва випустить першу в світу колекційну криптомонету
Банк Литви створив першу в світі колекційну монету з блокчейном - її можна буде купити весною 2020 року.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що нова монета присвячена дню підписання Акту незалежності Литви 1918 року.
"Монета матиме номінал в €19,18 та, незважаючи на її назву, буде прямокутником, за формою схожим на кредитну карту.
Дизайнер колекційної монети Гіедріус Паулаускіс заявив, що зображення на монеті складається з 36 500 пікселів - приблизно стільки днів минуло з моменту підписання Акту", - йдеться у повідомленні.
Планують випустити 24 тисячі токенів, кожен із них матиме зображення одного із 20 підписантів. Токени розділять на шість категорій активності, по 4 тисячі в кожній.
Покупці кріптомонети отримають 6 випадкових токенів. Їм потрібно зібрати токени з усіх шести категорій, щоб їм відправили фізичну срібну монету.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"