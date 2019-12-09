Мінцифри відкриває "гарячу лінію" для підприємців

Міністерство цифрової трансформації спільно з урядовим контактним центром запустило гарячу лінію для підприємців - їм надаватимуть відповіді на питання адміністративного характеру щодо створення, діяльності чи закриття бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Facebook.

"Це інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на сам зі своїми проблемами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гаряяча лінія цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.

"Стартуємо в тестовому режимі онлайн-чату. В найближчих планах — запустити ще телефонну лінію та чат-бота", - додали у відомстві.

Економічна правда