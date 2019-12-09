Нафтогаз планує переробляти відходи видобутку газу

Нафтогаз та компанія Lamor планують проєкт по співробітництву у галузі утилізації бурового шламу, спрямований на мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище під час видобутку газу.



Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Пілотний проект передбачає переробку 20 тис. куб. м шламу із застосуванням як фізико-хімічної, так і біологічної очистки за допомогою методу зворотного осмосу. Метою такої переробки є знешкодження шкідливих речовин, що заходяться у складі шламу, а також повне очищення води.

"Група Нафтогаз орієнтована на максимальне впровадження принципів сталого розвитку. Даний проект має на меті реалізацію корпоративної стратегії зі збереження навколишнього середовища та охорони праці", – зазначив перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома.

Голова наглядової ради Lamor Фред Ларсен підтвердив готовність фінської компанії завершити фінальні прорахунки вартості проекту до кінця поточного року та заявив, що угода про співпрацю може бути укладена вже у першому кварталі 2020 року.

Довідково

Компанія Lamor є одним зі світових лідерів у проведенні операцій з ліквідації і збору аварійних розливів нафти, а також у наданні послуг з очищення ґрунту і води. Lamor має великий досвід у боротьбі з екологічними катастрофами, зокрема, в успішному усуненні наслідків аварії у Мексиканській затоці.

Окрім приватного партнерства з провідними нафто-газовими гігантами, такими як Shell та BP, компанія Lamor активно співпрацює з урядовими органами в багатьох країнах світу, зокрема, з Управлінням з охорони навколишнього середовища Європейського союзу, Європейським агентством з безпеки на морі (EMSA), повноважними агентствами Північної Америки та урядом Китаю.