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Укроборонпром піднявся на 10 сходинок у рейтингу продажу зброї

Понеділок, 9 грудня 2019, 15:53
 

Державний концерн "Укроборонпром" зайняв 71 місце за продажами зброї у світі у 2018 році, минулорічний результат - 81 місце. 

Про це йдеться в опублікованому рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї.

"Один із пріоритетів "Укроборонпрому" – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанню нових контрактів та їх вчасному виконанні", – наголосив генеральний директор "Укроборонпром"  Айварас Абромавичус.

У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів  та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років. 

Читайте більше про концерн у інтерв'ю: Голова "Укроборонпрому" Абромавичус: міністр поклав руку мені на плече і сказав: "тепер у тебе проблеми"

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Укроборонпром
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