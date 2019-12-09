Укроборонпром піднявся на 10 сходинок у рейтингу продажу зброї

Державний концерн "Укроборонпром" зайняв 71 місце за продажами зброї у світі у 2018 році, минулорічний результат - 81 місце.

Про це йдеться в опублікованому рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї.

"Один із пріоритетів "Укроборонпрому" – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанню нових контрактів та їх вчасному виконанні", – наголосив генеральний директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років.



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