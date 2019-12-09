Цивільна версія українського військового позашляховика надійде в продаж в 2020 році

Броньований автомобіль "Новатор", що поставляється в ЗСУ і спецпідрозділам СБУ і МВС, в кінці наступного року отримає цивільну версію - Novator-CV.

Про це повідомляє пресслужба конструкторсько-виробничого підприємства "УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА".

Авто, яке надійде на ринок, буде відрізнятися від армійської версії відсутністю бронезахисту.

"Протягом останніх місяців "Українська бронетехніка" отримала велику кількість запитів на придбання цивільної версії "Новатора". У зв'язку з цим в компанії прийнято рішення про розробку такого варіанту популярної армійської машини", - йдеться в повідомленні компанії-виробника бронемашини.

Прийом замовлень на Novator-CV почнеться в кінці 2020 року.

"Мова не йде про виробництво "паркетного" пікапа з "грубої" зовнішністю, на якому можна поричати біля входу в нічний бар або покатати дівчат після дискотеки.

Хоча ця машина на трасі і поводиться, як спортивний болід, її рідна стихія - бездоріжжя, ліси і гори, а призначення - подорожі та справжні пригоди", - розповів директор "Української бронетехніки" Олександр Кузьма.

Авто отримає восьмициліндровий турбодизель об'ємом 6,7 літра і потужністю 300 к.с. Максимальна швидкість в 180 км/ч буде обмежена електронікою.

Машина збереже можливість долати підйоми з кутом до 60% і брід глибиною до 0,7 м, а також рухатися з бічним нахилом до 50% і при цьому перевозити у вантажному відсіку до 2 т.

Повнопривідний п'ятимісний автомобіль буде комплектуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою із змінним кліренсом, гідравлічними подвійними гальмами з системою ABS, потужної протиударною і вологозахищеній електричною лебідкою з довжиною троса 30 м.

У базовій версії машина збереже систему нічного водіння, підігрів всіх стекол і дзеркал, люк для виходу на дах, високошвидкісну автоматичну систему пожежогасіння салону і двигуна, автоматичну систему підкачки шин, електричний інвертор на 220 вольт, роз'єми для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій, а також систему клімат-контролю.Про приблизну ціну на авто поки невідомо.