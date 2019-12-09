В першій половині сезону імпорт картоплі виріс у 700 разів

Протягом липня-листопад 2019 імпорт картоплі в Україні досяг 188,4 тис. тонн, що в 700 разів більше, ніж за той же період попереднього сезону, найчастіше картоплю завозять з РФ та Білорусі.

Про це повідомляє East Fruit.

У листопаді 2019 року було встановлено новий рекорд листопадового імпорту картоплі. За один місяць в країну було ввезено 46 тис. тонн картоплі.

І хоча в порівнянні з жовтнем обсяги імпорту знизилися в два рази, вони перевищували обсяги імпорту за листопад 2018 року в 15 тисяч разів.

"Ситуація залишається плачевною поки українська картопля псується в сховищах і дешевшає, російська картопля активно продається в мережах супермаркетів, на ринках, базарах і лотках.

Не можна звинувачувати в цьому імпортерів - при більш ніж двократній різниці в ціні на продукцію, гріх не скористатися можливістю для заробітку", - говорить керівник проекту АПК-Інформ: овочі і фрукти Олександр Хорєв.

За оцінками аналітиків EastFruit, в жовтні-листопаді до половини всіх роздрібних продажів картоплі доводилося на імпортну продукцію, ввезену переважно з Російської Федерації.

"Українські картопляри поки не до кінця усвідомлюють, що у них залишилося лише близько чотирьох місяців для реалізації величезних запасів клубнеплодов, що знаходяться на зберіганні.

З огляду на обсяги імпорту, вони вже подарували мінімум два повних місяці продажів постачальниками з Білорусі та Росії, причому за найвищою ціною, а самі зараз змушені "штовхати" свою картоплю дешевше, але він все одно практично не продається, тому що імпортери можуть собі дозволити і далі знижувати ціни.

Адже зараз на дворі грудень, а імпортний картопля продовжує активно надходити на ринок ", - говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.