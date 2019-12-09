Держкомпанії заборгували податковій 4 мільярда

Станом на 1 грудня 612 державних підприємств мають заборгованість перед бюджетом більше 4 млрд гривень (податок з чистого прибутку).

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.



"Сплачувати податки мають всі, в тому числі і державні підприємства – це їх прямий конституційний обов’язок. І ми маємо окремо попрацювати з керівниками держпідприємств і донести до них цей меседж", - наголосив голова податкової Сергій Верланов

Економічна правда