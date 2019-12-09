До Путіна і Зеленського можуть приєднатися представник "Нафтогазу" та міністр – ОП

У двосторонній зустрічі президентів України і Росії 9 грудня від української сторони можуть брати участь глава Міненерго Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Джерело: заява заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно Тимошенко: "Стосовно делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. За потреби вони братимуть участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються".

Що було раніше: 9 грудня "Європейська правда" зі своїх джерел дізналася, що двостороння зустріч президентів України та Росії у Парижі узгоджена та за планом відбудеться вже після заходів у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Зустріч у "нормандському форматі" розпочнеться в понеділок о 17.00 (за Києвом). За графіком зустріч розтягнеться на 3 години, однак в ОП не беруться прогнозувати скільки можуть тривати переговори.

До російської делегації входять: голова Міненерго Росії Олександр Новак, помічники президента РФ Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

Російське видання "РИА Новости" з посиланням на інформоване джерело пише, що голова "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Александр Новак візьмуть участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

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Передісторія:

Для Путіна й Зеленського це буде перша особиста зустріч, раніше лідери чотири рази говорили по телефону – в липні, серпні, вересні та листопаді.

Як очікується, російський та український лідери в двосторонньому форматі можуть обговорити різні питання, у тому числі проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

Зокрема, мова може йти про продовження контракту щодо транзиту газу, термін якого спливає 1 січня 2020 року.

Українська правда